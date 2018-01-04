 Karaman Alanya’da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Karaman Alanya’da

    Karaman Alanya’da
    , ile 1.5 yıllık imza attı. Başkan Hasan , "İnşallah bir canlılık, hareketlilik getirecektir. Herkesin bildiği tanıdığı hocamız, bu kapasitede biridir" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı ise, "Transferden çok takıma odaklanacağız" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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