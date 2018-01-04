 Adis Jahovic krizi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    krizi

    Adis Jahovic krizi

    ’nin teklifini beğenmeyen Makedon yıldız yol ayırımında

    'de attığı 14 golle büyük katkı sağlayan Adis Jahovic, transferin de gözdesi oldu. Kontratı sezon sonu bitecek olan ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ile Çin'den de teklifler alan, yıllık 500 bin euro kazanan Makedon golcünün, 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Yönetimin 1 milyon euro'luk teklifini beğenmeyen Jahovic'in, "Yaşım artık geçiyor. Göztepe'yi çok seviyorum ama geleceğimi de düşünmek zorundayım" dediği bildirildi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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