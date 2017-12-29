 ''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!'' – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!''

    ''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!''

    Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz 'da Başkan , Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi.

    Teknik Direktör Safet Susic ile yollarını ayıran A. 'da Başkan , Igor Tudor'un takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı.

    Bir haber sitesinin sosyal medyadaki 'Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı' başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:50
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