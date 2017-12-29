''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!''
Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi.
Bir haber sitesinin sosyal medyadaki 'Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı' başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:50
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Rövanş maçlarının programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
behcet Hayırlı Olsun
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 9
Yorum
Ali BJK isi cozdu gercekten, o paralari etmeyen oyunculari sat ve gittikleri yerlerde surunsunler ve yari fiyatina geri al. Helal olsun be
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Fırtına'ya Jamaikalı sol bek
Toplam 4
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engin trabzonspor bu transfer konusunu iyice sıkı bir şekilde değerlendirmeli sol taraftan orta kesecek güzel bir savunmacı ve orta kesici olmalı
''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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