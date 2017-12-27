Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Hırvat basınına verdiği özel röportajda 3 teklif aldığını açıklayan Igor Tudor'un yeni takımının Süper Lig ekibi Alanyaspor olacağı iddia edildi.
Galatasaray'la yolları ayrılması sonrası ülkesine dönen ve ailesiyle tatil yapma kararı alan Igor Tudor'la ilgili sıcak bir iddia gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Safet Susic'i gönderen Aytemiz Alanyaspor'un takımın başına Tudor'u getirmek istediği ve birkaç gün içerisinde kendisiyle iletişime geçileceği öne sürüldü.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:56
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