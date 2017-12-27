Galatasaray'la yolları ayrılması sonrası ülkesine dönen ve ailesiyle tatil yapma kararı alan Igor Tudor'la ilgili sıcak bir iddia gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Safet Susic'i gönderen Aytemiz Alanyaspor'un takımın başına Tudor'u getirmek istediği ve birkaç gün içerisinde kendisiyle iletişime geçileceği öne sürüldü.

