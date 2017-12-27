 Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    'un yeni takımı Süper Lig'den!

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>'un yeni takımı Süper Lig'den!

    Hırvat basınına verdiği özel röportajda 3 teklif aldığını açıklayan Igor 'un yeni takımının Süper Lig ekibi olacağı iddia edildi.

    'la yolları ayrılması sonrası ülkesine dönen ve ailesiyle tatil yapma kararı alan Igor 'la ilgili sıcak bir iddia gündeme geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Safet Susic'i gönderen Aytemiz 'un takımın başına 'u getirmek istediği ve birkaç gün içerisinde kendisiyle iletişime geçileceği öne sürüldü.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:56
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