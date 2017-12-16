Alanyaspor son dakikada 1 puanı kurtardı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 18'e yükseltti. Demi Grup Sivasspor ise puanını 18 yaptı.

10'uncu dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında sağdan ceza sahası önüne kadar topu taşıyan Bifouma, ara pasıyla topu Mert'e gönderdi. Bu oyuncu ise yerden sert vurdu ancak top çok az farkla auta gitti.



21'inci dakikada soldan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Emre Kılınç ceza sahasına hızla girerek sert vurdu ancak Haydar golü engelledi. Dönen topa Mert Hakan düzelterek vurmak istedi ancak Gassama tehlikeyi uzaklaştırdı.







40'ıncı dakikada soldan ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Efecan'ın 3 rakip oyuncu arasından yaptığı ara pasında topla buluşan Vagner Love, hızla ceza sahasına sokuldu. Vagner'den önce kalesinden ayrılan Tolgahan topu uzaklaştırdı.



Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.







53'üncü dakikada Vagner Love orta sahanın sol içinde vücut çalımı ile 2 rakibini birden geçerek ara pasını attı. Efecan topa hareketlendi ancak kaleci Tolgahan erken davranarak topa sahip oldu.



62'nci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında hızla ceza sahası çaprazına sokulan Efecan dönerek geriden gelen Tzavellas'a topu bıraktı. Bu oyuncu ise topu gelişine kale önüne yükseltti. Gerilerden gelen Lungu gelişine sert vurdu fakat top az farkla auta gitti.



71'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'un kontratağında Arouna Kone'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Bifouma gelişine yerden sert vurdu. Top kaleci Haydarı geçerek ağlarla buluştu: 0-1.



74'üncü dakikada sağdan ceza alanına giren Aytemiz Alanyasporlu Cenk Ahmet'in pasında ceza sahası dışında bulunan Vagner Love topla buluştu. Rakip defansı çalımlayan Vagner topu soldan koşu yapan Fernandes'e gönderdi. Topu kontrol eden Fernandes sert vurdu ancak kaleci Tolgahan topu kornere yumrukladı.



90+3'üncü dakikada soldan ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak çizgiden ceza alanına sokulan Fernandes'in kale önüne yerden pasında geriden gelen Welinton dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



