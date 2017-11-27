Emre Akbaba'nın tuttuğu takım...
Adı transfer listelerinin en tepesinde yer alan Emre Akbaba'nın, sarı kırmızılı takımın taraftarı olduğu ortaya çıktı.
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan genç futbolcunun sarı kırmızılı forma ve atkı ile Türk Telekom Stadı'ndan bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.
Emre Akbaba'nın bu fotoğrafı sosyal medyayı adeta salladı..
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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Kartal ligde kayıp
Toplam 4
Yorum
arsen l. Dürüst,iyi insansın sayın Güneş ama,,Avrupa çapındaki transferleri maçlara hazırlamıyorsun.Bir maç kazandın mı bu 11 devam ediyor.Ta ki ....
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''Adım adım ilerliyoruz''
Toplam 3
Yorum
dadaş takımda koşan yok topu alan adam bulamıyor vermeye herkez saklanıyor uç pas yapamıyorlar verkaç yok dığer maçları gipta ile seyrediyorum
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 4
Yorum
yorumcu bu aykut kocaman italyan falanmi? italyan teknik drektörler gibi 1- öndeyken geriye yaslanip 2inci yariyi öyle oynadi
Emre Akbaba'nın tuttuğu takım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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