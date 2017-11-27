 Emre Akbaba'nın tuttuğu takım... – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'nın tuttuğu takım...

    Emre Akbaba'nın tuttuğu takım...

    Adı transfer listelerinin en tepesinde yer alan 'nın, sarı kırmızılı takımın taraftarı olduğu ortaya çıktı.

    Galatasaray'ın transfer listesinde en üstlerde yer alan Alanyaspor'un milli yıldızı 'nın sarı kırmızılı formayla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

    Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan genç futbolcunun sarı kırmızılı forma ve atkı ile Türk Telekom Stadı'ndan bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

    Emre Akbaba'nın bu fotoğrafı sosyal medyayı adeta salladı..

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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