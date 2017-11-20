 Vagner Love böyle istedi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Vagner Love böyle istedi

    Vagner Love böyle istedi

    Brezilyalı yıldız müthiş golüyle galibiyeti getirdi

    SüPER Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 50. dakikasında, Emre Akbaba'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Vagner Love, ceza alanı içinde sol çaprazdan yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirdi. Ardından beraberlik için saldıran konuk ekip Adem'le direği aşamadı. Bu sonuçla Akhisar'ın ardından Malatya'yı da deviren Alanya 17 puana ulaştı.

    SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİK
    direktörü Susic maçın ardından, "Biraz sistemde değişiklik yaptık. Daha önce tek ön liberolu sistemle oynuyorduk, şimdi iki ön libero ile oynuyoruz. Bu yüzden gol yeme ile alakalı daha az sorunlarımız var" diye konuştu.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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