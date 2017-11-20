Vagner Love böyle istedi

Lig'in 12. haftasında'umağlup ederek çıkışını sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 50. dakikasında,'nın pasıyla defansın arkasına sarkan, ceza alanı içinde sol çaprazdan yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirdi. Ardından beraberlik için saldıran konuk ekip'le direği aşamadı. Bu sonuçla Akhisar'ın ardından Malatya'yı da devirendirektörü Susic maçın ardından, "Biraz sistemde değişiklik yaptık. Daha önce tek ön liberolu sistemle oynuyorduk, şimdi iki ön libero ile oynuyoruz. Bu yüzden gol yeme ile alakalı daha az sorunlarımız var" diye konuştu.