Vagner Love böyle istedi
Brezilyalı yıldız müthiş golüyle galibiyeti getirdi
SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİK
direktörü Susic maçın ardından, "Biraz sistemde değişiklik yaptık. Daha önce tek ön liberolu sistemle oynuyorduk, şimdi iki ön libero ile oynuyoruz. Bu yüzden gol yeme ile alakalı daha az sorunlarımız var" diye konuştu.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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