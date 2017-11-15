Alanyaspor'da Malatyaspor mesaisi sürüyor
A. Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:53
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Kaptandan büyük fedakarlık
Toplam 6
Yorum
seviyoruz kaptani1 renkliler ve icimizdeki irlandalilar bosuna sallamayin kaptana.Bu sene formu son iki senedeki gibi olmayabilir ama katkisi büyüktür
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 6
Yorum
***** Elveda Koca Yürekli ASLAN. Merak etme seni herkez unutur ama taraftar ASLA unutmaz.. 11 Yılın alın terini bir taraftarlar stadda veririz...
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F.Bahçe Eto'o'yu alıyor!
Toplam 13
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M ÖNCELİKLE SANTRAFOR OLARAK JO VEYA LUAN'I TRANSFER ETSİN. HATTA HER İKİSİNİDE ALABİLİR.
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