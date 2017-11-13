Alanya’da gol sesi çıkmadı

Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Manavgat Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.