Susic motivasyonu

MİLLİ araya 4-0'lık Akhisar galibiyetiyle giren Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic seri peşinde. Oyuncalarıyla yaptığı toplantıda ligin geri kalanı için en az puan kaybı isteyen Bosnalı hoca "Yeni Malatya'yı da yenip yükselişe geçelim" dedi.