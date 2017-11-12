 Susic motivasyonu – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Susic motivasyonu

    Susic motivasyonu
    MİLLİ araya 4-0'lık Akhisar galibiyetiyle giren Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic seri peşinde. Oyuncalarıyla yaptığı toplantıda ligin geri kalanı için en az puan kaybı isteyen Bosnalı hoca "Yeni Malatya'yı da yenip yükselişe geçelim" dedi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:11
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