‘Geçen yılın rövanşı’

ALANYA Teknik Direktör Safet Susic, oyuncularının geçen sezon Akhisar'a 3-0 kaybettikleri maçı unutmadığını ve rövanş için sahaya çıktıklarını vurguladı. Susic, "Galip gelmemiz gerektiğini söyledim. 1 puan teklif etselerdi kabul etmezdim. Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok da yiyoruz" diye konuştu.