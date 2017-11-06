 ‘Geçen yılın rövanşı’ – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘Geçen yılın rövanşı’

    ‘Geçen yılın rövanşı’
    ALANYA Teknik Direktör Safet Susic, oyuncularının geçen sezon Akhisar'a 3-0 kaybettikleri maçı unutmadığını ve rövanş için sahaya çıktıklarını vurguladı. Susic, "Galip gelmemiz gerektiğini söyledim. 1 puan teklif etselerdi kabul etmezdim. Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok da yiyoruz" diye konuştu.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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