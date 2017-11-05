Alanya, Akhisar'ı bozguna uğrattı!
Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Akhisar Belediye ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında AytemizAlanyaspor deplasmanda Akhisar Belediye'yi 4-0 mağlup etti.
3 puanı getiren golleri; 8 ve 35'te Junior Fernandes, 57'de Emre Akbaba ve 76'da Vagner Love kaydetti.
Bu skorla Aytemiz Alanyaspor 14 puana yükselirken,Akhisar ise 17 puanda kaldı.
Milli maç nedeniyle verilecek aranın ardından Aytemiz Alanyaspor evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek. Akhisar ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:57
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Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe'si!
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En büyük FENER Denetleme mekanizması olmadan, bir kurumu padişah gibi yönetirseniz sonuç bu olur, yanlış transferlerle çöken ekonomi takımı bu hale getirdi
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İsimsiz Lafın bittiği yer
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
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elevli bir hakem bu hareketin karşılığı olan kırmızı kartı çıkaramıyorsa bu hakem koyu bir fb taraftarı dahi olsa insanlık adına bu kasapı cezal
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