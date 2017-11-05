 Alanya, Akhisar'ı bozguna uğrattı! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Alanya, Akhisar'ı bozguna uğrattı!

    Alanya, Akhisar'ı bozguna uğrattı!

    Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Akhisar Belediye ile Aytemiz karşı karşıya geldi.

    Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında AytemizAlanyaspor deplasmanda Akhisar Belediye'yi 4-0 mağlup etti.

    3 puanı getiren golleri; 8 ve 35'te Junior Fernandes, 57'de Emre Akbaba ve 76'da Vagner Love kaydetti.

    Bu skorla Aytemiz 14 puana yükselirken,Akhisar ise 17 puanda kaldı.

    Milli maç nedeniyle verilecek aranın ardından Aytemiz Alanyaspor evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek. Akhisar ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:57
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