Remy ve Nskala zehirlendi

AYTEMİZ Alanyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi büyük şok... Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada kaleci Remy Riou ile Fabrice NSakala'nın gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. İki oyuncu geceyi hastanede geçirdi. Alanyaspor'un açıklamasına göre Remy Riou ve Fabrice NSakala'nın bugünkü Beşiktaş karşılaşmasında forma giyme şanslarının bir hayli düşük olduğu kaydedildi.