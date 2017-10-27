Beşiktaş maçı öncesi şok! 2 futbolcu zehirlendi
Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi, Fabrice Nsakala ile kaleci Remy Riou, gıda zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi teşhisiyle iki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, öğle saatlerinde kaleci Remy Riou ve Nsakala'nın gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi.
"Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice Nsakala, bugün yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalleri düşük."
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:24
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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FİKRET ORMAN PATLADI: "BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLİYOR"
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ff boş boş sallama topçuların maç seçerek oynuyor,caner hakettıgını aldı zamanında emretydı sımdı bu cıktı
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
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Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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