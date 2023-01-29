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Aktüel Haberler (29.01.2023)

G.Saray’ı konuk eden Karşıyaka, 103-91’lik zafere uzandı İç sahada üst üste 6. kez kazanarak serisini devam ettirdi.

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Aktüel Haberler (29.01.2023)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi. İzmir ekibinin 12. galibiyetine ulaştığı ligde, Galatasaray Nef üst üste 5. toplamda 10. yenilgisini aldı. Eski takımına 21 sayı atan McCollum, maçın en skoreri oldu. Dün alınan sonuçlar: Türk Telekom- Bursa: 84-63, Gaziantep-Bahçeşehir: 69-60. Bugün: 13.00: Merkezefendi-Darüşşafaka, 15.30: Beşiktaş- Manisa, 18.00: A. Efes-Petkim.

EN BÜYÜK SABA

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka mutlu sona ulaştı. Belaruslu raket, rakibi Elena Rybakina karşısında ilk seti 4-6, 6-3 ve 6-4 ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İlk Grand Slam'ini kazandı.

DJOKOVIC GÜNÜ

Teniste bugün gözler Novak Djokovic'in üzerinde olacak. Avustralya Açık tek erkekler finalinde Sırp raket finalde Yunan Tsitsipas ile karşı karşıya gelecek. Djokovic bugünkü finali kazanırsa 22. Grand Slam zaferine imza atacak.

F.BAHÇE HATASIZ

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Emlak Konut'u 99-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Breanna MacKenzie 28 sayıyla şov yaptı. Sonuçlar: Antalya-BOTAŞ: 59-98, Nesibe Aydın-Rize Bld.: 61-72.

ECZACI TAM GAZ

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, Nilüfer Belediye'yi deplasmanda 3-0 yenerek 17'de 17 yaptı. Dün alınan sonuçlar: Vakıfbank- İlbank: 3-0, Kuzeyboru- THY: 1-3, PTT-Sigorta Shop: 3-2, Aydın-Çukurova: 3-2, G.Saray-Bolu: 3-1.

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