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Erdoğan sayesinde

Ampute Milli Takımı, sesini gün geçtikçe daha da duyuruyor’ Türkiye'de 30 Eylül-9 Ekim'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı ile Clear arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Erdoğan sayesinde

Ampute milli takım oyuncularının da yer aldığı organizasyonda konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok projeyi başlattık ve büyük ilerleme kaydettik. Ailemiz daha da büyüyor" dedi ve ekledi: Tüm milletimizin bizimle beraber sahada olmasını istiyoruz. Clear'ın bizlerle beraber olması bize gurur vermekte ve umutlarımızı yeşertmekte. Bu desteklerle sesimizi büyük kitlelere ulaştırmaktayız.


Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları da Clear'a teşekkür etti. Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirttiler.

KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ
Dünya Kupası'nı hedeflediklerini belirten Muaz Ergezen "Bu arkadaşlarımız, hayat mücadeleleri ve elde ettikleri başarılarla insanlığa ilham olmakta. Hedefimiz Dünya Kupası'nı ülkemize getirmek" dedi.

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