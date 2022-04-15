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ŞOK aktüel bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK 16 Nisan 2022 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu

Her hafta getirdiği aktüel ürünlerle vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunan ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürün kataloğu da merak ediliyor. İnternet arama motorlarında 'ŞOK aktüel bu hafta hangi ürünler indirimli?' sorusu aratılıyor. İşte ŞOK 16 Nisan 2022 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 10:56
ŞOK aktüel bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK 16 Nisan 2022 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu

Birçok kişinin indirimlerini beklediği ŞOK market, bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Çeşitli fırsatların yer aldığı aktüel kataloğundaki ürünleri hem ŞOK martketlerden hem de Cepte Şok uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz. Sizler için ŞOK 16 Nisan 2022 Cumartesi aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik...

ŞOK 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ AKTÜEL ÜRÜNLER |

ŞOK bu hafta mutfak araç gereçlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok alanda üründe kampanyaya giderken ev araç gereçleri ve mobilyada da indirimler vatandaşları bekliyor. Öte yandan organizer kutular ve çocuklar için renk renk bisikletler de satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor.


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