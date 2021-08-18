Spor fotoğrafçılığı sırrı daha fazla ışık ve hız

Yıllar önce spor fotoğrafçılığının ne kadar zor olduğunu sağlıklı hayat ve spor teknolojisi sayfasında incelemiştik. Canlı bir örnek için spor muhabiri arkadaşımın çantasındaki merceklerle profesyonel fotoğraf makinesinin yetenekleriyle akıllı telefon ve WiFi merceklerin yeteneklerini karşılaştırmıştık. 7 yıl önce yaptığımız karşılaştırmadan bu yana akıllı telefonlar önemli mesafe aldı. Profesyonel fotoğraf makineleri hem video hem de fotoğraf konusunda aynasız kameralarla önemli mesafe aldı. Şimdi bu değişime biraz yakından bakalım. AKILLI telefonlar kamerlara dönüşmesinden önce uzmanlık gerektiren cihazdı. Oysa her yıl akıllı telefonların geliştiği ortamda kameralar sürekli savunmada kaldı.

100 YILDAN FAZLA OLDU

Fotoğrafın temeli her ne kadar antik zamanlara dayandırılsa da kamera yoluyla elde edilen fotoğrafa ancak 19'uncu yüzyılın ilk yıllarında ulaşabildik. Sonrasında gelişen teknolojiyle her yıl gelişimini sürdüren fotoğrafçılık sanatı, pek çok tutkunu peşinden sürüklemeyi başardı. Anı yakalamanın, ölümsüzleştirmenin ve anı biriktirmenin en güzel yolu olarak görülen fotoğraf çekmek, ister amatör olsun ister profesyonel, pek çok kişinin tutkusu haline geldi. Ancak pek çok insan için video ve fotoğraf çekmek için deneyim kazandığı ilk cihaz fotoğraf makinesi değil, akıllı telefonlar oldu.

KATLANABiLiR EKRANLAR

İlk olarak Galaxy Z Flip ile hayatımıza giren devrim niteliğindeki Gizli Menteşe, Galaxy Z Flip3'ün Esnek Mod'da yenilikçi kullanıcı deneyimleri sunmak üzere tüm açılarda dik durmasını sağlıyor. Menteşenin içinde yer alan fırça kıllarının artık daha kısa olduğu Gelişmiş Süpürme teknolojisi sayesinde, toz ve diğer parçacıkların içeriye girmesi engelleniyor ve cihazların dayanıklılıkları korunarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunuluyor.