Yaz sıcağında koşarken verileri takip etmeyi unutma

Giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit tarafından tasarlanan Amazfit T-Rex Pro, yaz aylarıyla birlikte aktif yaşama geri dönüş yapan macera severlerin ve sporcuların doğa aktivitelerinde güvenle kullanabilecekleri en yakın dostu olmaya aday cihazlardan biri. Amazfit T-Rex Pro ile sporcular, ister dağa tırmanırken, ister doğa yürüyüşü yaparken zorlu egzersizlere vücudun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kandaki oksijen doygunluğunu ölçebiliyor. Amazfit T-Rex Pro ile sporcular hava durumu izleyicisi, gün doğumu ve gün batımı monitörü ve mevcut ay evresi ekranıyla doğaya dair pek bilgiye rahatça ulaşabiliyor.

SU ALTINDA AKTİF SPOR

Yaz aylarında sporcular ve macera severler doğayı da kapsayan açık hava etkinlikleriyle aktif yaşantılarına hızlı geri dönüyor. Sporcuların içgüdülerini keşfetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan Amazfit T-Rex Pro, askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini başarıyla geride bırakarak zorlu koşullarda güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtladı. Saatin kapsamlı sağlık ve zindelik takip işlevleri, macera dolu aktiviteler için bir dizi açık hava sporu modunu destekliyor ve sporcuları ve macera tutkunlarını konfor alanlarının dışına çıkmaya teşvik ediyor. 10 ATM su geçirmezlik özelliği ile terden ve yağmurdan etkilenmeyen Amazfit T-Rex Pro, ayrıca sporcuların sörf, yüzme veya dalış sporlarını yapmalarına olanak verecek şekilde tasarlandı.

SİZİNLE TAM UYUMLU

Amazfit T-Rex Pro ile sporcular rahatlıkla hava durumu izleyicisi, gün doğumu ve gün batımı monitörü ve mevcut ay evresi ekranıyla doğaya dair pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Amazfit T-Rex Pro, BioTracker 2 PPG Biyoizleme Optik Sensörü ile donatıldı. Bu sensör günün 24 saati hassas bir şekilde kalp atış hızınızı izliyor ve kalp atış hızınız anormal yükselirse uyarı veriyor. Amazfit T-Rex Pro, tescilli Kişisel Aktivite İstihbaratı (PAI) sağlık değerlendirme sistemi aracılığıyla kişiselleştirilmiş değerlendirmeler sunuyor. PAI, antrenmanlarınızdan, kalp atış hızınızdan ve izlenen diğer verilerinizden toplanan tüm verileri alarak benzersiz sağlık değerlendirme puanınızı gösteren sayısal bir değerle ifade ediyor.

İÇTEN DIŞA DAYANIKLI

Amazfit T-Rex Pro ile sporcular ihtiyaç duydukları tüm bilgilere 1.3 inçlik, daima açık AMOLED ekrandan bir bakışta ulaşabiliyor. Açılı tasarıma sahip sağlam metal püskürtmeli dış çerçeve, saatin hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Desteklenen dörtlü küresel navigasyon uydu sistemi sayesinde Amazfit T-Rex Pro, karmaşık rotalarda dahi konumu rahatça bulmaya yardımcı oluyor. Üstelik artık ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersize ve yüksekliğe vücudun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğunu ölçebiliyor. 100'ün üzerinde farklı spor modu ve Firstbeat algoritması, maksimum oksijen alımı, egzersiz sonrası toparlanma süresi ve egzersiz yükü gibi özel verileri değerlendirerek sporcuların egzersiz anlayışlarını yeni bir düzeye taşıyor. ExerSense algoritması sekiz spor modunu otomatik tanıyor ve verileri kaydediyor.