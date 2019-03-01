Çocuğumun üzerine yemin ederim ki! – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Çocuğumun üzerine yemin ederim ki!

Çocuğumun üzerine yemin ederim ki!

Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ile anılan bırakma kararı aldı.

U21 takımı ile idmanlara çıkmaya başlayan Fatih, " yönetimi ile çocuğumun üzerine yemin ederim hiçbir görüşme yapmadım. Ben Akhisarspor camiası ile bugünlere geldim ve hiçbir hainlik peşinde olmadım" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Akhisarspor'un Galatasaray ile oynadığı maç öncesi ağrıları olduğu için maça çıkamayacağını bildirmiş ve maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

Galatasaray ile anlaştığı belirtilen ve Akhisar'ın bıraktığı kaleci bu duruma tepki gösterdi

SUÇLU OLACAKTIM!
Akhisar yönetiminin kendisine karşı tavır almasını anlayamadığını belirten Fatih Öztürk, "Galatasaray maçında kaleci Milan Lukac'ın yaptığı hatayı ben yapmış olsaydım belki bugün tüm suçlu ben olacaktım" dedi
  1. 1.3.2019
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