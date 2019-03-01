Çocuğumun üzerine yemin ederim ki!
Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk'ü kadro dışı bırakma kararı aldı.
Galatasaray ile anlaştığı belirtilen ve Akhisar'ın kadro dışı bıraktığı kaleci Fatih Öztürk bu duruma tepki gösterdi
SUÇLU OLACAKTIM!
Akhisar yönetiminin kendisine karşı tavır almasını anlayamadığını belirten Fatih Öztürk, "Galatasaray maçında kaleci Milan Lukac'ın yaptığı hatayı ben yapmış olsaydım belki bugün tüm suçlu ben olacaktım" dedi
- 1.3.2019
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GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
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