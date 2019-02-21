Akhisarspor’da rota Hamza Hamzaoğlu'nda
Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yönetim İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü Galatasaray'ın konuğu olacak Akhisarspor, Yardımcı Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda Mustafa Yumlu, Hasan Ali Adıgüzel, Miguel Lopes, Güray Vural, Dany ve Eray Ataseven ile cezalı bulunan Josue ve Serginho Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de eski Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı. Ege temsilcisi, Hamzaoğlu ile görüşmeye hazırlanırken yönetimin istediği kriterlerin oluşması ve kabul görmesi ile anlaşmanın sağlanabileceği bildirildi.
Yönetim ve Hamzaoğlu'nun bu akşam bir görüşme yapması bekleniyor.
- 21.2.2019 17:30
- Güncelleme: 21.2.2019 17:56
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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