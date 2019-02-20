Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı.
Spor Toto Süper Lig'de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren Ege temsilcisi Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor ardından 1 maçta yardımcı antrenör Cem Kavçak ile mücadele etti. 7'inci haftadan itibaren Cihat Arslan takımın başına geçerken, kötü sonuçların ardından yönetim, Sivasspor mağlubiyetinin ardından Arslan ile yollarını ayırdı.
Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçı ardından Teknik Direktör arayışlarına hız verdi ve ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlılar ardından Yılmaz Vural ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Akhisarspor yönetimi diğer teknik direktör adayları ile görüşmeye başladı.
- 20.2.2019 19:32
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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
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Toplam 5
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John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
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Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
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zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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