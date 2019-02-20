Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Akhisarspor ile anlaşamadı

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor, deneyimli teknik adam ile anlaşma sağlayamadı.

'de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren Ege temsilcisi Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor ardından 1 maçta yardımcı antrenör Cem Kavçak ile mücadele etti. 7'inci haftadan itibaren takımın başına geçerken, kötü sonuçların ardından yönetim, mağlubiyetinin ardından Arslan ile yollarını ayırdı.

Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçı ardından Teknik Direktör arayışlarına hız verdi ve ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlılar ardından ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Akhisarspor yönetimi diğer teknik direktör adayları ile görüşmeye başladı.

  1. 20.2.2019 19:32
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