Akhisarspor'da Üzülmez sesleri
19 Şubat 2019, Salı
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'da Üzülmez sesleri

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

'de 22'nci haftayı 18 puanla son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan 'da teknik direktörlük görevine 'in getirileceği iddia edildi.

'de 22'nci haftayı 18 puanla son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan 'da teknik direktörlük görevine 'in getirileceği iddia edildi. Futbolculuk kariyerinde ve 'ta görev yaptıktan sonra , ve Gaziantepspor'u çalıştıran Üzülmez, 'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon daha önce Saffet Susic ve 'ın görev yaptığı Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen hafta Arslan'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışları olmadığını açıklayıp yola Antrenör 'la devam edeceklerini söylemişti.

Cem Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda 'ı 3-0 mağlup eden Akigo, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı. Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, 'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak. Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor.

  1. 19.2.2019 13:33
  2. Güncelleme: 19.2.2019 17:00
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