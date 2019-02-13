Akhisarspor Cihat Arslan ile yollarını ayırdı
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Haberleri Akhisarspor ile yollarını ayırdı

Akhisarspor ile yollarını ayırdı

Akhisarspor Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Spor ’de mücadele eden Akhisarspor, ligin 6. haftasında takımın başına getirdiği ve 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Spor 'de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek ligin son sırasına yerleşen Akhisarspor'da yönetim, 'la yollarını ayırma kararı aldı. Ege temsilcisinde 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon ligin 6. haftasından sonra Safet Susic'in yerine takıma ile yollarını ayırarak gelen Cihat Arslan, deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet sonrası yönetimle masaya oturarak karşılıklı ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Cihat Arslan Akhisarspor'un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. 'yi 9 Aralık 2018'de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı.

Akhisarspor, Arslan yönetiminde 'yı 3-1 yenerek 'nda ise yarı final kapısını araladı.

  1. 13.2.2019 13:36
  2. Güncelleme: 13.2.2019 14:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor Cihat Arslan ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN