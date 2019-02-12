Akhisarspor'da tehlike çanları çalıyor
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'da tehlike çanları çalıyor

Akhisarspor'da tehlike çanları çalıyor

Spor Toto 'de 7 eksikle çıktığı deplasman maçında a 2-1 mağlup olarak son sırada kalan , düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

SPOR Toto 'de 7 eksikle çıktığı deplasman maçında a 2-1 mağlup olarak son sırada kalan , düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Düşme hattındaki diğer tüm takımların haftayı puan alarak kapatmasıyla Akhisar'ın kurtuluş barajıyla arasındaki fark 4 puandan 6 puana yükseldi. İkinci yarıda oynadığı , , ve Sivasspor maçlarında 4'te 0 çeken yeşil-siyahlılar, 'yla birlikte ligin 2'inci devresinde henüz puanla tanışamayan iki takımdan biri oldu.

Kalan 13 haftada kurtuluş mücadelesi verecek Akhisarspor, Süper Lig'de tarihinin en kötü performansına da imza attı. Ligde 7 yıldır aralıksız olarak yer alan, geçen yıl ve 'yı ilk kez müzesine götürüp tarih yazan Akhisar, bu sezon 21 haftada 17 puan toplayabildi. Ege temsilcisi daha önce ligdeki ilk yılı olan 2012-13 sezonunda 21 haftayı 19 puanla geçip sezon sonunda 42 puanla ligde kalmayı başardı. Akhisar, 2015-16 sezonunda ise yine Cihat Arslan yönetiminde 21 maçta 36 puan alıp lider Beşiktaş ve 'nin ardından haftayı 3'üncü sırada bitirmişti.

  1. 12.2.2019 12:09
  2. Güncelleme: 12.2.2019 12:12
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