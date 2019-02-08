Akhisarspor'un iki farklı yüzü
SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bambaşka bir görüntü sergiliyor.
SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bambaşka bir görüntü sergiliyor. Geçen sezonun Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor, bu sezon da gözünü kupaya dikti. Yeşil-siyahlılar Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u eledikten sonra çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek 26-28 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final kapısını araladı.
Göztepe'den devre arasında transfer edilen Cikalleshi, Kasımpaşa ağlarına bıraktığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Akhisarspor'da Lopes ve Güray'ın sakatlanması ise keyifleri kaçırdı. Lopes'in omzunun çıktığını, Güray'ın ise yan bağlarında sıkıntı olduğunu dile getiren teknik patron Cihat Arslan, "Sakatlıklara üzüntülüyüm. Lopes inşallah ameliyat olmaz, önemli bir defans oyuncusu. Onu kaybetmek istemeyiz" dedi.
Ligde de iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini belirten Cihat Arslan, kupanın rövanşında ciddiyeti bozmayacaklarını söyledi.
- 8.2.2019 13:36
- Güncelleme: 8.2.2019 13:39
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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Töre’yi affedelim
Toplam 1
Yorum
BJK'li Elinize ne geçiyor bu oyunculari uzun süre cezalandirinca? hani suçlari nedir ki ne kadar büyüktür? UEFA'da, Erzuruma karsi, kirmizi Q7 ayri
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Gümüş bekliyor
Toplam 2
Yorum
GİT GS DAN AMAN BİR AN ÖNCE GİT. YÜK OLDUN ZATEN BU GAMSIZLIĞINLA GS YA. GAMSIZ SİNAN GÜMÜŞ. YERİN GS DEĞİL. LİG SONUNCUSU BİR KULÜP
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