Akhisarspor'un iki farklı yüzü
08 Şubat 2019, Cuma
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'un iki farklı yüzü

Akhisarspor'un iki farklı yüzü

SPOR 'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan , Ziraat 'nda ise bambaşka bir görüntü sergiliyor.

SPOR 'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan , Ziraat 'nda ise bambaşka bir görüntü sergiliyor. Geçen sezonun Türkiye Kupası ve şampiyonu Akhisarspor, bu sezon da gözünü kupaya dikti. Yeşil-siyahlılar ve 'u eledikten sonra çeyrek final ilk maçında konuk ettiği 'yı 3-1 mağlup ederek 26-28 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final kapısını araladı.
'den devre arasında transfer edilen Cikalleshi, Kasımpaşa ağlarına bıraktığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Akhisarspor'da Lopes ve Güray'ın sakatlanması ise keyifleri kaçırdı. Lopes'in omzunun çıktığını, Güray'ın ise yan bağlarında sıkıntı olduğunu dile getiren teknik patron , "Sakatlıklara üzüntülüyüm. Lopes inşallah ameliyat olmaz, önemli bir defans oyuncusu. Onu kaybetmek istemeyiz" dedi.
Ligde de iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini belirten Cihat Arslan, kupanın rövanşında ciddiyeti bozmayacaklarını söyledi.

  1. 8.2.2019 13:36
  2. Güncelleme: 8.2.2019 13:39
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