Akhisarspor'da kritik görüşme
05 Şubat 2019, Salı
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'da kritik görüşme

Akhisarspor'da kritik görüşme

Spor Toto 'de ve 'un ardından 'e de mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan ligin son sırasındaki 'da teknik direktör 'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

Düşme hattının bir basamak üzerine çıkan 'un 4 puan gerisinde dibe demir atan yeşil-siyahlılarda yönetimin 'la toplantı yapacağı kaydedildi. Kötü gidişatın nedenlerini deneyimli teknik adama sormayı planlayan kurmayların, değerlendirme toplantısının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade edildi. Yönetimin Arslan'la vedalaşabileceği de iddia edildi.

'a 2016-2017 sezonun ardından bu sene 7'nci haftada oynanan maçıyla geri dönen Cihat Arslan, 'de 14, 'nda 2 ve Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı. Yeşil-siyahlı ekibin başında ligde ve kupada toplam 4 galibiyet elde edebilen Arslan, Avrupa'da ise 1 beraberlikle yetindi. Akhisarspor yönetiminin cumartesi günü iç sahada oynanacak Ankaragücü maçına kadar Cihat Arslan'la ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.

  1. 5.2.2019 12:45
  2. Güncelleme: 5.2.2019 13:56
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