Akhisarspor'a Musa Nizam pahalı geldi
29 Ocak 2019, Salı
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'a pahalı geldi

Akhisarspor'a Musa Nizam pahalı geldi

Spor 'de 'a yenilerek düşme hattında son sıraya gerileyen , lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maç öncesi stoper arıyor.

ve Dany'nin sakatlıkları, Cocalic ve Caner'in cezalı duruma düşmesiyle kritik 90 dakika öncesi elinde stoper kalmayan yeşil-siyahlılar, ara transferin son günlerinde alternatif isim bulmaya çalışıyor. Akhisar'da ismi gündeme gelen Antalyasporlu , yıllık 1.7 milyon TL isteyince gerçekleşmedi.

Teknik heyetin bu sezon yalnız 'nda forma giyebilen, ligde hiç oynamayan futbolcuya maliyeti nedeniyle soğuk baktığı öğrenildi. 'a önerilen Ankaragücü'nün 36 yaşındaki stoperi da yaş engeline takıldı. Akhisar, transferin son 2 gününde stoper bulamazsa defansa takviye yapmayıp Cocalic ve Caner'in dönüşlerini bekleyecek. Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak Başakşehir maçının biletleri, 5-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

  1. 29.1.2019 13:15
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