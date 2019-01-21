Akhisarspor tur peşinde
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Akhisarspor tur peşinde

Akhisarspor tur peşinde

son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde yarın rakibini 'da ağırlayacak.

Müsabaka listesinde 13 yabancı oyuncu bulundurarak kural ihlali yaptığı maçta 'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Süper Lig'in ikinci devresine başlayan Akhisarspor, yarın 'nda yükselme mücadelesine çıkacak.

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle yarın saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek.

Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Yeşil-siyahlı ekipte , Eray Ataseven, , ve 'nun sakatlıkları bulunuyor.

  1. 21.1.2019 10:02
  2. Güncelleme: 21.1.2019 10:49
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