Eksikler çok etkiledi
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Eksikler çok etkiledi

Eksikler çok etkiledi

Akhisar’da , savunmadaki sakatlıkların faturasını karşısında yaşadıklarını söyledi.

Akhisarspor , karşısındaki puan kaybını savunmada yaşadıkları şanssız sakatlıklara bağladı. Arslan, "Hücumda ve savunmada eksiklerimizin olduğu aşikar. Yine de ilk gole kadar güçlü rakibimiz karşısında öne geçecek pozisyonları bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda da duran toptan yediğimiz golle direncimiz düştü ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Taraftarlarımız merak etmesin; takıma katılacak yeni arkadaşlarla özlenen Akhisarspor'u oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 19.1.2019
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