Cocalic Akigo oldu – Fotomaç – 19 Ocak 2019
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Cocalic Akigo oldu

Cocalic Akigo oldu

, 4. imzasını 'dan 'e attırdı.

, 4. imzasını 'dan 'e attırdı. 31 yaşındaki Bosna Hersekli stoperin bugün Akhisar'a gelmesi bekleniyor. Cocalic bu sezon Mechelen'de 7 maçta 546 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
  1. 19.1.2019
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