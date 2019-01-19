Akhisar’ın yenileri yedekler arasında
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Akhisar’ın yenileri yedekler arasında

Akhisar’ın yenileri yedekler arasında

, ara döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rotman, Cikalleshi ve 'yu yedek soyundurdu.

, ara döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rotman, Cikalleshi ve 'yu yedek soyundurdu. Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder ve Onur Ayık'ın yerine Avdija Vrsajevic, Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.
  1. 19.1.2019
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