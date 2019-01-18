Akhisar’da imza şov – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Akhisar’da imza şov

Akhisar’da imza şov

Kupa şampiyonu; , ve ’la imzaladı.

Akhisarspor transferde bombaları art arda patlattı. Yeşil-siyahlılar, Osmanlı'dan Arnavut golcü , 'den ayrılan Sloven ön libero ve 'dan ayrılan sağ bek için imza töreni düzenledi. Üç futbolcuyla da 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Akigo'da Rotman ve Cikalleshi'nin 1 yıllık opsiyonlarının da olduğu kaydedildi.

  1. 18.1.2019
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