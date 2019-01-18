Akhisar’da imza şov
Kupa şampiyonu; Cikalleshi, Zeki Yavru ve Rotman’la imzaladı.
Akhisarspor transferde bombaları art arda patlattı. Yeşil-siyahlılar, Osmanlı'dan Arnavut golcü Cikalleshi, Kayseri'den ayrılan Sloven ön libero Rotman ve Trabzon'dan ayrılan sağ bek Zeki Yavru için imza töreni düzenledi. Üç futbolcuyla da 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Akigo'da Rotman ve Cikalleshi'nin 1 yıllık opsiyonlarının da olduğu kaydedildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Akhisar’da imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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