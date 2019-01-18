Akhisar’da imza şov

Akhisarspor transferde bombaları art arda patlattı. Yeşil-siyahlılar, Osmanlı'dan Arnavut golcü Cikalleshi, Kayseri'den ayrılan Sloven ön libero Rotman ve Trabzon'dan ayrılan sağ bek Zeki Yavru için imza töreni düzenledi. Üç futbolcuyla da 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Akigo'da Rotman ve Cikalleshi'nin 1 yıllık opsiyonlarının da olduğu kaydedildi.