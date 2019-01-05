Akhisarspor'da Manu kampa katıldı
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Akhisarspor günü çift idmanla tamamladı.
Yeşil siyahlıların Hollandalı futbolcusu Elvis Manu da bugün kampa katılarak ilk antrenmanına çıktı.
Ligin ikinci yarısı için Belek'te güç depolayan Akhisarspor, günün ilk idmanını kamp yaptıkları otelin spor salonunda gerçekleştirirken saat 17.00'de ise basına açık olarak çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan akşam çalışmaları pas oyunlarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Kampa bugün dahil olan Elvis Manu takımdan ayrı düz koşu yaparken, sezonu kapatan Mustafa Yumlu ise çalışmalarda yer almadı.
Akhisarspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
- 5.1.2019 19:23
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