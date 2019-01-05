Akhisarspor'da Manu kampa katıldı
05 Ocak 2019, Cumartesi
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'da Manu kampa katıldı

Akhisarspor'da Manu kampa katıldı

'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil siyahlıların Hollandalı futbolcusu da bugün kampa katılarak ilk antrenmanına çıktı.

Ligin ikinci yarısı için Belek'te güç depolayan , günün ilk idmanını kamp yaptıkları otelin spor salonunda gerçekleştirirken saat 17.00'de ise basına açık olarak çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan akşam çalışmaları pas oyunlarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Kampa bugün dahil olan Elvis Manu takımdan ayrı düz koşu yaparken, sezonu kapatan ise çalışmalarda yer almadı.
Akhisarspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

  1. 5.1.2019 19:23
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