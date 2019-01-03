Akhisarspor'a gençlik aşısı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un dün başlayan Antalya kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi.
Yeşil-siyahlılarda Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Bora Yılmaz ve Göksu Mutlu, sezonun ikinci yarısı öncesi kampta takımla çalışacak. Kadro dışı kalıp kulüp arayan Seleznyov ve ameliyat olan Mustafa Yumlu kampa katılmazken, tedavileri süren Dany ile Hasan Ali kampta takımdan ayrı çalışıyor. Dany'yle yollarını ayırmaya çalışan yeşil-siyahlı yönetimin oyuncunun Mayıs 2020'ye kadar garanti sözleşmesi olması nedeniyle elinin bağlandığı öğrenildi. Akigo'da Larsson'a da kulüp aranıyor.
- 3.1.2019 13:46
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Volkan Demirel'den flaş açıklama!
Toplam 1
Yorum
uzman dr volkanın takıma dönmesi hata. volkan olmazsa takım kümede düşmez olursada şampiyonda olamaz zaten .
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Serdar Aziz rötar yaptı
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuğa talip yokmu
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İşte Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın alternatifleri
Toplam 2
Yorum
GSGS FELİPE LUIS MİRANDA VE MARCANO ÇOK TRANSFER OLUR
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