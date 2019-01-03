Akhisarspor'a gençlik aşısı
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'a gençlik aşısı

Akhisarspor'a gençlik aşısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un dün başlayan Antalya kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi.

Yeşil-siyahlılarda Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Bora Yılmaz ve Göksu Mutlu, sezonun ikinci yarısı öncesi kampta takımla çalışacak. Kadro dışı kalıp kulüp arayan Seleznyov ve ameliyat olan Mustafa Yumlu kampa katılmazken, tedavileri süren Dany ile Hasan Ali kampta takımdan ayrı çalışıyor. Dany'yle yollarını ayırmaya çalışan yeşil-siyahlı yönetimin oyuncunun Mayıs 2020'ye kadar garanti sözleşmesi olması nedeniyle elinin bağlandığı öğrenildi. Akigo'da Larsson'a da kulüp aranıyor.

  1. 3.1.2019 13:46
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'a gençlik aşısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN