Akhisarspor'da bir ayrılık daha!
SPOR Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde kadro dışı bırakılan Seleznyov'un yanı sıra verim alınamayan Dany ve Larsson'u gözden çıkaran Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Onurcan Güler de takımdan ayrıldı.
Bu sezon 4 lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjit Afyonspor'a transfer oldu.
Akigo'da sezon başında satış listesine konulup elde kaldıktan sonra lisansı çıkarılan, ilk yarının son haftalarında oynamaya başlayıp attığı gollerle takımın kurtarıcısı olan Bokila ise kadroda tutulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Eray, 2-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak Antalya kampının kadrosunda yer almayacak.
- 30.12.2018 13:49
- Güncelleme: 30.12.2018 13:51
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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