Akhisarspor'da bir ayrılık daha!
30 Aralık 2018, Pazar
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'da bir ayrılık daha!

Akhisarspor'da bir ayrılık daha!

SPOR Toto Süper Lig'de ara döneminde kadro dışı bırakılan Seleznyov'un yanı sıra verim alınamayan Dany ve Larsson'u gözden çıkaran 'da orta saha oyuncusu de takımdan ayrıldı.

Bu sezon 4 lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjit Afyonspor'a oldu.

Akigo'da sezon başında satış listesine konulup elde kaldıktan sonra lisansı çıkarılan, ilk yarının son haftalarında oynamaya başlayıp attığı gollerle takımın kurtarıcısı olan Bokila ise kadroda tutulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Eray, 2-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak kampının kadrosunda yer almayacak.

  1. 30.12.2018 13:49
  2. Güncelleme: 30.12.2018 13:51
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