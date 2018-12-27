Akigo'dan çifte bomba!
27 Aralık 2018, Perşembe
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Akigo'dan çifte bomba!

Akigo'dan çifte bomba!

Akhisar, ’nden ayrılmaya hazırlanan ile anlaştı. F.Bahçeli eski golcü için de temas kurdu.

Akhisar, transferde düğmeye bastı. Ateş hattının hemen üstündeki Akigo'nun, 'nden Kongolu sağ açık ile anlaştığı bildirildi. Maddi krizdeki Başkent ekibinden alacaklarına karşılık bonservisini isteyen 26 yaşındaki Kongolu sağ açık ile imza atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Bifouma, Ankaragücü'nde 12 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı. Ege ekibinin diğer bombası ise Bursa ve F.Bahçeli eski gol kralı . Sezon başında 2.5 milyon Euro'ya F.Bahçe'den S.Arabistan'da Al Wahda'ya transfer olan, 14 maçta sadece 2 gol atan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kulübünde mutsuz. Yeşil- siyahlıların, kontratında yer alan özel bir maddeden yararlanmak isteyen Fernandao'nun menajeriyle görüştüğü ve önemli bir mesafe kat edildiği kaydedildi.

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Akhisarspor, 'dan ayrılan stoper 'a da talip oldu. Bu sezon 'de 4 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyu Ç.Rizespor'un da istediği öğrenildi. Fırtına ile kontratını 13 Aralık'ta karşılıklı olarak fesh ederek bonservisini eline alan tecrübeli stoper, kararını önümüzdeki günlerde verecek.

  1. 27.12.2018
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