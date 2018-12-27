Akigo'dan çifte bomba!
Akhisar, Ankaragücü’nden ayrılmaya hazırlanan Bifouma ile anlaştı. F.Bahçeli eski golcü Fernandao için de temas kurdu.
Akhisar, transferde düğmeye bastı. Ateş hattının hemen üstündeki Akigo'nun, Ankaragücü'nden Kongolu sağ açık Bifouma ile anlaştığı bildirildi. Maddi krizdeki Başkent ekibinden alacaklarına karşılık bonservisini isteyen 26 yaşındaki Kongolu sağ açık ile imza atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Bifouma, Ankaragücü'nde 12 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı. Ege ekibinin diğer bombası ise Bursa ve F.Bahçeli eski gol kralı Fernandao. Sezon başında 2.5 milyon Euro'ya F.Bahçe'den S.Arabistan'da Al Wahda'ya transfer olan, 14 maçta sadece 2 gol atan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kulübünde mutsuz. Yeşil- siyahlıların, kontratında yer alan özel bir maddeden yararlanmak isteyen Fernandao'nun menajeriyle görüştüğü ve önemli bir mesafe kat edildiği kaydedildi.
RiZE iLE MUSTAFA AKBAŞ SAVAŞI
Akhisarspor, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş'a da talip oldu. Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyu Ç.Rizespor'un da istediği öğrenildi. Fırtına ile kontratını 13 Aralık'ta karşılıklı olarak fesh ederek bonservisini eline alan tecrübeli stoper, kararını önümüzdeki günlerde verecek.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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