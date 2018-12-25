Akhisarspor kötü başladı umutlu bitirdi

Ligde devrenin son maçında Atiker Konyaspor'la evinde 0-0 berabere kalan Akhisar, 17 puanla ilk yarıyı Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'un üzerinde 15'inci sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği sezona Safet Susic yönetiminde başlayan Akhisarspor, ilk 5 haftada galibiyet alamayıp son sıraya demir atınca Boşnak teknik adamla yolları ayırdı. Susic'in ardından 2 yıl sonra göreve dönen Cihat Arslan yönetiminde 3 maçta kötü performans ortaya koyduktan sonra toparlanan yeşil-siyahlı ekip, son haftalarda yaptığı çıkışla 17 puana ulaşmayı başardı.

Akhisar, düşme hattının üzerine çıksa da ilk yarı sonunda puan anlamında son 6 sezonun gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 19 puan elde eden Ege temsilcisi, 2016-17'de 17 maçta 20 puan, 2015-16'da yine Cihat Arslan yönetiminde 29, 2014-15'te 18 ve 2013-14'te ise 25 puan almıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'e çıktığı ilk yıl olan 2012-13 sezonunda ilk devrede sadece 15 puan toplamıştı. Bu sezon sahasında 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Akhisarspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe'yi evinde yenmeyi başardı. İç sahada Trabzonspor ve Bursaspor'a yenilen Ege temsilcisi, deplasmanda ise çıktığı 8 maçta yalnız Antalyaspor'u yenip Yeni Malatyaspor'la berebere kalırken 6 sınavı ise kaybetti. Devre arası iznine çıkan Akhisar, 2-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak. Akhisar, ara transferde stoper, forvet ve ön libero alacak.

SELEZNYOV UKRAYNA'DA

Akhisarspor'da 25 Kasım'da oynanan Bursaspor maçı öncesinde antrenmanda takım arkadaşı Josue'yle kavga ettiği ve kötü performansı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp gözden çıkarılan golcü Seleznyov, ülkesi Ukrayna'ya döndü. Kulüp arayan yıldız futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Geçen sezon attığı gollerle Akhisar'ı taşıyan, bu sezon geçmişi aratan Seleznyov'un adı Galatasaray, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Malaga'yla anılıyor. Akhisar, takımdan ayrılacak isimleri de önümüzdeki günlerde açıklayacak.