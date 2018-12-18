Akhisarspor Fenerbahçe'nin takılmasıyla nefes aldı
18 Aralık 2018, Salı
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Akhisarspor 'nin takılmasıyla nefes aldı

Akhisarspor <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin takılmasıyla nefes aldı

'de son iç saha maçında 'yi 3-0 yenerek düşme hattından çıkıp rakibini ateşe atan Akhisarspor, sarı-lacivertlilerin dün de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a takılmasıyla nefes aldı.

Ligin 15'inci haftasında 'yi farklı yenip 16 puana ulaşan Akhisar, 13'üncü sıraya tırmanırken 14 puanda kalan rakibini kendi yerine düşme hattına itti. Yeşil-siyahlı ekip ligde pazar günü alt sıralardaki rakiplerinden Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilip 15'inci sırada kalırken, 14'er puanla düşme hattındaki ve BB Erzurum'un 'da oynayacağı maçın skorunu beklemeye başladı.

Yeni teknik patronu yönetiminde Erzurum'u taraftarının doldurduğu tribünler önünde ağırlayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen uzatma anlarında oyunun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. İki takım da 15'er puanla düşme barajında kalırken 16 puanlı Akhisar, devrenin son haftası öncesi ateş hattına gerilemekten kurtuldu. Perşembe günü Ziraat 5'inci tur rövanş maçında 'ü ağırlayacak yeşil-siyahlılar, ligde pazartesi günü ilk yarının son maçında evinde 'u yendiği takdirde devreyi düşme hattının dışında tamamlayacak.

SELEZNYOV ARAYIŞTA
Akhisarspor'da bu sezonki kötü performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle bırakılıp gözden çıkarılan Yevhen Seleznyov kulüp arıyor. Sezon başında adının anıldığı Galatasaray'a transfer olmayı çok isteyen Ukraynalı golcüye sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu 'den vize çıkmadığı iddia edildi. Seleznyov için geçen sezon Akhisar'ı çalıştıran 'un görev yaptığı ve devrede. Yıldız futbolcuyla 'dan Malaga'nın da ilgilendiğine yönelik iddialar var. U21 takımıyla antrenman yapan Seleznyov, geçen sezon yeşil-siyahlıların ligde kalıp, 'nı kazanmasına büyük katkı yapmıştı. Ukraynalı futbolcu, bu sezon ise 7 lig maçında 3 gol attı, Avrupa Ligi'nde ise suskun kaldı.

Seleznyov, maçı öncesi antrenmanda Josue'yle kavga edince bırakıldı.

  1. 18.12.2018 13:21
  2. Güncelleme: 18.12.2018 13:51
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