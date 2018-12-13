Akhisarspor Standard Liege ile yenişemedi!
UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki temsilcimiz Akhisarspor evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 6. ve son maçında Standard Liege'i ağırlayan Akhisarspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Akhisarspor bu sonuçla birlikte tarihinde ilk defa katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ne ilk puanını alarak veda ederken, Standard Liege ise üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.
İLK 11'LER
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu.
Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne.
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki Akhisarspor-Standard Liege maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 9. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Regattin, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda olan Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın attığı şutta, top direğin üstünden az farkla auta gitti. 20. dakikada Standard Liege'nin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Carcela'nın attığı şutta, meşin yuvarlağı kaleci Lukac çıkardı. 33. dakikada Akhisarspor mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Sağ kanatta topla buluşan Manu, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Barbosa'ya gönderdi. Barbosa'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 42. dakikada Standard Liege gole yaklaştı. Sol kanattan Lestienne'nin kullandığı kornere iyi yükselen Vanheusden'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
- 13.12.2018 23:24
- Güncelleme: 13.12.2018 23:25
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