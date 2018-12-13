Akigo zafer pesinde – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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zafer pesinde

<a href="/index/akigo?id=62cf0f89-cbc3-40ca-8743-88c88083af26" class="" rel="tag">Akigo</a> zafer pesinde

’nde iddiası kalmayan ekibi, son maçta S.Liege’i devirip zaferle veda etmek istiyor.

Akhisar, 'ndeki son maçında bugün 'dan S.Liege'i ağırlayacak. Grupta puansız son sırada bulunan 'da, sakat olan ve Dany, cezalı Güray Vural, listesinde yer almayan Larsson, Bokila'nın yanı sıra Seleznov yok. Ligde F.Bahçe'yi devirerek moral bulan ekibi, Standard'ı puansız gönderip Avrupa'ya zaferle veda etmek istiyor. İlk ikinin tur vizesi alacağı grupta Sevilla, ve S.Liege'in çıkma şansı devam ediyor.
  1. 13.12.2018
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