Akhisarspor - Standart Liege maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? | CANLI

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Belçika temsilcisi Standart Liege'i konuk ediyor.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Macar hakem Adam Farkas yönetecek.

Geride kalan 5 maçta puan alamayan Akhisarspor'un turnuvaya veda etmesi daha önceden kesinleşmişti.

İLK 11'LER

Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu.

Standard Liege'in 11'i: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Sa, Lestienne.

AKHİSARSPOR - STANDART LİEGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kupada üst tura çıkma ihtimali kalmayan temsilcimiz son mücadelede 3 puan elde ederek 2018-2019 sezonundaki Avrupa macerasını iyi bir şekilde tamamlamak için sahaya çıkacak. Akhisarspor'un Standart Liege ile mücadele edeceği karşılaşma 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 20:55'te başlayacak ve Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.

Sevilla ve Standard Liege'in yarınki maçlarını galip tamamlaması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Standard Liege'in gruptan çıkması için Sevilla'nın Krasnodar'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor.