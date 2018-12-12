Akhisarspor'un konuğu Standard Liege
Yeşil-siyahlı takım UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında yarın Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek.
Bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamayan Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında yarın Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek.
Gruptaki ilk 5 maçını kaybeden ve gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki son maçında yarın saat 20.55'te Spor Toto Akhisar Stadı'nda Standard Liege ile karşılaşacak.
Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.
STANDARD LİEGE İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA
İlk 2 ekibin yoluna devam edeceği J Grubu'nda 3 takımın gruptan çıkma şansı devam ediyor. Krasnodar'ın 12 puanla lider durumda bulunduğu grupta Rus ekibini dokuzar puana sahip Sevilla ile Standard Liege takip ediyor.
Sevilla ve Standard Liege'in yarınki maçlarını galip tamamlaması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Standard Liege'in gruptan çıkması için Sevilla'nın Krasnodar'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Son maçlar öncesinde takımların kendi aralarındaki maçlarda Sevilla'nın 2, Krasnodar'ın 1 ve Standard Liege'in -3 averajı bulunuyor.
Sevilla'nın berabere kalması halinde Standard Liege'in galip gelmesi gerekecek. Sevilla'nın mağlup olması durumunda ise Standard Liege'e 1 puan yetecek.
- PUAN DURUMU
Grupta son maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1. Krasnodar
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|12
|2. Sevilla
|5
|3
|0
|2
|15
|6
|9
|3. Standard Liege
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|4. Akhisarspor
|5
|0
|0
|5
|4
|14
|0
- 12.12.2018 10:15
- Güncelleme: 12.12.2018 10:22
-
Trabzonspor'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"
Toplam 3
Yorum
baksoy sayın başkanım bu iki delikanlıyı kadro dışı bırakarak ne kadar isabetli karar verdiğiniz bu hareketlerinden sonra perçinlendi !
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 2
Yorum
baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
-
Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!
Toplam 1
Yorum
joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
Akhisarspor'un konuğu Standard Liege haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.