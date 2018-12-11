Akhisarspor 4 sezon önce de şampiyonluktan etti

Fenerbahçe'ye tarihi bir ilk yaşatıp kendisinin yerine düşme hattına gerileten Akhisarspor, son yıllarda rakibinin adeta kabusu oldu. Akigo, F.enerbahçe ile daha önce ligde 2014-15'te oynadığı 2 maçı da kazanıp rakibine şampiyonluk yolunda ağır darbe vurdu. Sarı-lacivertliler, o sezon ligi şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. tamamladı. Yeşil-siyahlılar, güçlü rakibine geçen sezondan bu yana ise büyük hezimetler yaşattı. Sarı Kanarya ile 4 farklı statta oynadığı son 4 maçı kazanan Akigo, geçen sezon ligde Manisa'da 1-0, Ülker Stadı'ndaki rövanşı 3-2 galip bitirerek rakibini bir kez daha şampiyonluktan etmiş, Diyarbakır'daki kupa finalinde de 3-2 mağlup ederek tarih yazmıştı.

AKİGO'YA MACAR HAKEM

Akhisar'ın, Perşembe günü evinde Belçika'dan Standard Liege ile oynayacağı Avrupa Ligi J Grubu son maçında Macar hakem Adam Farkas görev alacak. Grupta şansı kalmayan Ege ekibi Avrupa'da son kez sahne alacak.



ELDE KALAN KURTARICI

Akhisar'da satış listesinde kulüp bulamayıp, geçen hafta ilk kez oynayıp gol atan Bokila, ilginç hikayesiyle dikkat çekti. Seleznyov'un kadro dışı, Manu'nun sakat olduğu Akhisar'da, Malatya'da 22 dakika oynayan 30 yaşındaki Kongolu, attığı golle 1 puanı getirdi. Kupada da K.Gümrük ağlarını sarsan Bokila, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi ve 3'te 3 yaptı.