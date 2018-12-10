Fedakarlığın zaferi!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Fedakarlığın zaferi!

Fedakarlığın zaferi!

: “Manu beni arayıp ‘Hocam ihtiyacın varsa geleyim’ dedi. Sezonu kapattı diye bakıyorduk ama gel dedik, geldi ve golünü de attı”

Akhisarspor , zaferinde büyük bir fedakarlığın yattığını açıkladı. Başarılı çalıştırıcı, "Ben takım içinde fedakarlıklara inanıyorum. İki gün önce Manu beni arayıp "Hocam ihtiyacın varsa geleyim" dedi. Sezonu kapattı diye bakıyorduk ama gel dedik, geldi ve golünü de attı. Maç içinde de sakatlıkları olan oyuncular vardı, oyundan çıkmak istemediler" dedi. 'nin durumuna da değinen tecrübeli hoca, "Bir taraftan sevinirken kalbimin bir tarafı da üzülüyor çünkü Fenerbahçe, Türk futbolunun lokomotifi. Onlara saygısızlık etmeye hakkımız yok. Bizim Fenerbahçe'ye, G.Saray'a, 'a çok ihtiyacımız var. Ali Bey'e ve Fenerbahçe camiasına başarılar diliyorum. Kaybettikçe özgüveniniz azalır, futbolda bunlar vardır. Fenerbahçe çok büyük bir değer. Asla saygısızlık yapmak istemiyorum, onlara sonsuz başarılar diliyorum" diye konuştu.
  1. 10.12.2018
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