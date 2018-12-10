Bokila'dan üçlük şov!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Bokila'dan üçlük şov!

Bokila'dan üçlük şov!

Seleznyov’un kalmasıyla şans bulan Kongolu golcü, ’yi de boş geçmedi, son 3 maçta 3 gol attı.

Akhisar'da gol perdesini açan Jeremy Bokila'nın hikayesi oldukça ilginç. Geçen sezon kulüp bulamayan, 2015-16'da forması da giyen Bokila, Romanya'da Cluj'da kiralık oynadı. Bu sezon başında da Akhisarspor'da kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki futbolcu Manu'nun sakatlığı ve Seleznyov'un kalmasından dolayı kadroya dahil oldu. Geçen hafta ligde Malatyaspor'a gol attıktan sonra, kupada da Karagümrük ağlarını havalandıran 30 yaşındaki santrfor, F.Bahçe'yi de boş geçmedi.
  1. 10.12.2018
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