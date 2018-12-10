Akhisar geleneği bozmadı!

Fenerbahçe, Akhisarspor'un adeta can simidi oldu. Sezona çok kötü bir giriş yapan ve hoca değişikliğine giden Akhisar, Cihat Arslan'la flaş sonuçlarından birine daha Fenerbahçe karşısında imza attı. Geçen sezon, sarı-lacivertlileri 3 kez yenen Ege ekibi, geleneği bozmadı ve güçlü rakibini yine eli boş gönderdi.

Geçen sezon ligde Sarı Kanarya'yı evinde 1-0, İstanbul'da 3-2 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda da ağır bir darbe indiren Akigo, Türkiye Kupası finalinde de sarı-lacivertlileri yine 3-2 yenerek, tarihi bir başarının altına imza atmıştı. Dünkü müthiş galibiyetle birlikte Fenerbahçe karşısında 4'te 4 yapan yeşil-siyahlılar, bu sezon Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray'ı da sahasında 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Kritik maçta Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla deviren Akhisarspor, iki maç sonra galibiyetle tanışırken, uzun haftalar sonrasında düşme hattından da kurtulmayı başardı.



MANU'DAN BÜYÜK ÖZVERi

F.Bahçe'ye 2. golü atan Manu, fedakarlık örneği sergiledi. İlk 11'de olması beklenen ancak sakat olan Gana asıllı Hollandalı futbolcu, "Bütün hafta yoktum. Daha dün geldim. İdmana çıkıp 'oynamak istiyorum' dedim. Oynadım ve gol de attım" ifadelerini kullandı.



GALiBiYETE iHTiYACIMIZ VARDI

F.Bahçe'ye son golü atan Regattin, net bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı, ligdeki durumumuzu biliyorsunuz. Bu galibiyet üst sıralara taşıyacaktı, öyle de oldu. Liege maçı sonrası Kayseri daha önemli" dedi.