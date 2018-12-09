Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı
09 Aralık 2018, Pazar
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Akhisar'da tribününde kan aktı

Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı

Spor Toto Akhisar Stadı’nda Akhisarspor ile arasında oynanacak olan maç öncesi sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandı.

Spor 'in 15. haftasında Akhisarspor ile arasında oynanacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kan aktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı. Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.

  1. 9.12.2018 19:21
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