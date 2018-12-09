Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kan aktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı. Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.

