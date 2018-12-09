Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı
Spor Toto Akhisar Stadı’nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kan aktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı. Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.
- 9.12.2018 19:21
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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