Akhisarspor'da forvet sıkıntısı
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.
Ukraynalı forveti Yevhen Seleznyov'u süresiz kadro dışı bırakan yeşil-siyahlı ekipte Elvis Manu'nun da iyileşmediği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan Krasnodar maçında sakatlanan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun maça yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
Bu sezon sakat ve cezalı futbolcuların yokluğu nedeniyle kadro kurmakta oldukça zorlanan teknik direktör Cihat Arslan'ın ileri uca geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını sarsan Bokila'yı koyacağı ifade edildi. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada yine ağları sarsan Bokila'nın yanı sıra Onur Ayık ve Larsson'un da Arslan'ın en önemli kozları olması bekleniyor.
Karagümrük'ü kupada 4-1 yenerek avantajı eline geçiren Akhisarspor'un teknik direktörü Arslan, Fenerbahçe maçına eksiklere rağmen moralli hazırlandıklarını söyledi.
- 7.12.2018 13:52
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9 ay sonra Yıldırım
Toplam 1
Yorum
Dost Geçen yıl B.Yıldırım GS maçında Fenerin üç penaltısını vermedi şampiyonluktan etti. Unutmadık.
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Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
Toplam 1
Yorum
Dost Önce komoli yi gönderin.
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Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 4
Yorum
Dost Hakemi şimdiden baskı altına almak. Böyle şeyler ülke futboluna zarar verir.
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