Akhisarspor'da forvet sıkıntısı – Fotomaç – 07 Aralık 2018
07 Aralık 2018, Cuma
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'da forvet sıkıntısı

<a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'da forvet sıkıntısı

'de pazar günü evinde ile karşı karşıya gelecek 'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.

'de pazar günü evinde ile karşı karşıya gelecek 'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.

Ukraynalı forveti Yevhen Seleznyov'u süresiz kadro dışı bırakan yeşil-siyahlı ekipte Elvis Manu'nun da iyileşmediği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan maçında sakatlanan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun maça yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

Bu sezon sakat ve cezalı futbolcuların yokluğu nedeniyle kadro kurmakta oldukça zorlanan 'ın ileri uca geçen hafta Evkur ağlarını sarsan Bokila'yı koyacağı ifade edildi. 5'inci Tur ilk maçında ile oynanan karşılaşmada yine ağları sarsan Bokila'nın yanı sıra Onur Ayık ve Larsson'un da Arslan'ın en önemli kozları olması bekleniyor.

Karagümrük'ü kupada 4-1 yenerek avantajı eline geçiren 'un teknik direktörü Arslan, maçına eksiklere rağmen moralli hazırlandıklarını söyledi.

  1. 7.12.2018 13:52
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