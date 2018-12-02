Akhisarspor çıkış arıyor
02 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

çıkış arıyor

Akhisarspor çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftada 7 puan toplayıp çıkışa geçtikten sonra son maçta Bursaspor karşısında evinde 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 yenilip kendisini yeniden düşme hattında bulan , yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çeken Akigo'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa ve Elvis Manu'nun yanı sıra kadro dışı kalan Seleznyov da görev yapamayacak. İleri uçta Seleznyov ve Manu'nun yokluğunda Onur'un forma giymesi bekleniyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Krasnodar'a Rusya'da 2-1 mağlup olarak Avrupa'daki 5. maçını da puansız geçen , Süper Lig'de 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor, 21 puanla iyi bir çıkış yakaladı. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıp ligde pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, önemli eksiklerine ve yoğun maç programlarına rağmen ligde kazanıp yeniden çıkışa geçmekten başka düşünceleri olmadığını ifade etti.

  1. 2.12.2018 13:30
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN