Akhisarspor çıkış arıyor
Spor Toto Süper Lig'de 3 haftada 7 puan toplayıp çıkışa geçtikten sonra son maçta Bursaspor karşısında evinde 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 yenilip kendisini yeniden düşme hattında bulan Akhisarspor, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çeken Akigo'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa ve Elvis Manu'nun yanı sıra kadro dışı kalan Seleznyov da görev yapamayacak. İleri uçta Seleznyov ve Manu'nun yokluğunda Onur'un forma giymesi bekleniyor.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Krasnodar'a Rusya'da 2-1 mağlup olarak Avrupa'daki 5. maçını da puansız geçen Akhisarspor, Süper Lig'de 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor, 21 puanla iyi bir çıkış yakaladı. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıp ligde pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, önemli eksiklerine ve yoğun maç programlarına rağmen ligde kazanıp yeniden çıkışa geçmekten başka düşünceleri olmadığını ifade etti.
- 2.12.2018 13:30
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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