Akhisarspor çıkış arıyor

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çeken Akigo'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa ve Elvis Manu'nun yanı sıra kadro dışı kalan Seleznyov da görev yapamayacak. İleri uçta Seleznyov ve Manu'nun yokluğunda Onur'un forma giymesi bekleniyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Krasnodar'a Rusya'da 2-1 mağlup olarak Avrupa'daki 5. maçını da puansız geçen Akhisarspor, Süper Lig'de 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor, 21 puanla iyi bir çıkış yakaladı. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıp ligde pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, önemli eksiklerine ve yoğun maç programlarına rağmen ligde kazanıp yeniden çıkışa geçmekten başka düşünceleri olmadığını ifade etti.